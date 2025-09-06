Nový HVIEZDNY PÁRIK? Herec z Top Gunu prichystený s touto kráskou... Poriadne to medzi nimi iskrí!

NEW YORK - Svetový šoubiznis má zrejme ďalší hviezdny románik! Herec Glen Powell (36) a youtuberka Olivia Jade Giannulli (25) vyvolali špekulácie o tom, že to medzi nimi poriadne iskrí.
Len teraz ZRUŠILA ZÁSNUBY… Herečka má vraj blízko k TOMUTO kolegovi: Fanúšikovia sú z toho NADŠENÍ!
Dvojicu totiž prichytili paparazzi na rande v luxusnej newyorskej reštaurácii Il Cantinori. A neboli tam sami – spoločnosť im robila aj Oliviina mama, známa herečka Lori Loughlin, a pár priateľov. Podľa klebetného blogu Deux Moi sa večer týmto ale nekončil. Glen a Olivia sa vraj ešte presunuli do baru Treasure Club, kde si spolu užívali zvyšok noci.
Na fotkách pôsobili úplne nenápadne – Glen v bielom tričku a čiernej šiltovke, Olivia v béžovom klobúčiku a ležérnom tope. No aj tak okamžite upútali pozornosť a spustili vlnu otázok: tvoria pár?
Powell sa ešte donedávna spájal s modelkou Gigi Paris, s ktorou sa rozišiel v roku 2023. Vtedy sa dokonca hovorilo, že za všetko môže jeho blízky vzťah so seriálovou hviezdou Sydney Sweeney, s ktorou nakrúcal romantickú komédiu Anyone But You. Klebety sa však napokon ukázali ako prehnané – Powellova mama ich sama stopla.
Olivia má za sebou zas čerstvý rozchod s hercom Jacobom Elordim, s ktorým tvorila pár na striedačku až štyri roky. Influencerka nedávno priznala, že začala chodiť na terapiu, aby sa vyrovnala s „nepríjemnými zmenami“ po krachu vzťahu. Oficiálne zatiaľ ani jeden z dvojice nič nepotvrdil. No fanúšikovia už špekulujú, že z Glenovej a Oliviinej „date night“ môže byť začiatok nového hollywoodskeho romániku.
