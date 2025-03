Alec Baldwin 3 roky po ZABITÍ kameramanky: Zbavili ho obvinenia a... Opäť NATÁČA FILM!

Alec Baldwin (Zdroj: SITA)

SORRENTO - Herec Alec Baldwin (66) má za sebou veľmi náročné životné obdobie. V októbri 2021 sa na natáčaní nového filmu stala tragédia, z ktorej vinili aj jeho. Rok na to sa však s rodinou zosnulej mimosúdne vyrovnal a celý proces bol minulý rok zrušený. No a herec sa pomaly vracia do pracovného procesu... Natáča nový film!

Meno Aleca Baldwina sa v uplynulých rokoch spájalo predovšetkým s tragédiou, ktorá sa v roku 2021 stala počas natáčania filmu Rust. Kameramanka Halyna Hutchins zomrela po výstrele zo zbrane, ktorú držal v ruke práve spomínaný herec. Toho prokurátor obvinili z neúmyselného zabitia, on si však stál za tým, že sa riadil pokynmi a nevedel, že je pištoľ nabitá ostrým nábojom.

Súd sa ťahal dlhé tri roky... Sudkyňa v americkom štáte Nové Mexiko napokon v októbri minulého roka herca definitívne zbavila obvinenia. A ten sa pomaly opäť vracia do pracovného života. Nielen, že začal nakrúcať vlastnú reality šou s názvom The Baldwins, ktorá mala premiéru tento rok vo februári, ale pred kamery sa opäť postavil aj ako herec.

Paparazzi ho nafotili v talianskom Sorrente, kde aktuálne natáča nový film s názvom Last Night in Sorrento. Má ísť o kriminálnu drámu, inšpirovanú televíznym seriálom Colombo zo 70. rokov. Podľa Postino News si v trileri zahrá aj Luisa Rubino z Narcos: Mexico, spolu s hviezdou filmu Under the Toscan Sun Vincentom Riottom.

