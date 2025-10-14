Slávny herec mal NEHODU: Nabúral do stromu... Zničil manželkino luxusné auto!

HAMPTONS - Herec Alec Baldwin (67) zažil poriadne dramatické ráno v Hamptons! Počas jazdy nabúral autom svojej manželky Hilarie (41) do stromu – a podľa jeho slov za všetko môže obrovské smetiarske auto veľké ako „veľryba“.
Baldwin sa k nehode priznal v pondelok večer vo videu na Instagrame. Vysvetlil, že bol v aute so svojím bratom Stephenom, keď sa pred nich náhle vyrútilo obrovské smetiarske auto. „Ten chlap mi vošiel do cesty... bolo to najväčšie smetiarske auto, aké som v živote videl,“ povedal herec. „Aby som doň nenarazil, strhol som volant a skončil som v strome. Narazil som do veľkého tučného stromu a rozbil som manželkino auto.“
Na fotografiách z miesta nehody je vidieť Baldwina, ako hovorí s policajtom pri veľkom modrom smetiarskom aute. Range Rover, ktorý patril Hilarii, utrpel výrazné poškodenie – kapota bola prasknutá po silnom náraze. „Zničil som manželkino auto a je mi to ľúto,“ priznal herec. „Ale všetko je v poriadku, ja som v poriadku a môj brat tiež.“
Baldwin sa v Hamptons nachádzal kvôli Medzinárodnému filmovému festivalu, kde pôsobí ako spolupredseda výkonného výboru. Počas týždňa sa zúčastnil premietaní aj diskusií, no cez víkend si stihol odskočiť aj na filmový festival v Buffale, kde sa pochválil videom z večere. Po nehode sa herec chystá vrátiť domov do Los Angeles – a nezabudol poslať odkaz svojej manželke, ktorá nedávno vypadla zo súťaže Dancing With the Stars. „Hilaria, milujem ťa viac ako čokoľvek iné a som na teba veľmi hrdý,“ odkázal jej v emotívnom videu.