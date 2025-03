Mexiko žiada USA o „preferenčné zaobchádzanie“ pri clách, uviedol minister hospodárstva

Marcelo Ebrard (Zdroj: Twitter/Marcelo Ebrard C.)

Americký prezident Donald Trump v stredu (26. 3.) oznámil clo vo výške 25 % na dovoz áut zo zahraničia, čím ešte vystupňoval svoju globálnu obchodnú vojnu a ohrozuje dohodu o voľnom obchode medzi USA, Mexikom a Kanadou (USMCA).

Ebrard, ktorý je na návšteve vo Washingtone, kde sa stretol s najvyššími predstaviteľmi Trumpovej administratívy, uviedol, že prebiehajú rokovania s cieľom zabezpečiť pre Mexiko preferenčné zaobchádzanie.

„Ak sa chystajú zmeniť systém, ak prechádzame na systém takých vysokých ciel, musíme sa snažiť o preferenčné zaobchádzanie tak, aby sme mali podmienky, ktoré ochránia naše pracovné miesta a ekonomickú aktivitu v Mexiku,“ povedal Ebrard vo videu, ktoré bolo prehraté na tlačovej konferencii prezidentky Claudie Sheinbaumovej.

Severoamerická dohoda o voľnom obchode USMCA viedla k rozmachu automobilového priemyslu v Mexiku, pričom mnohé závody majú zahraničných vlastníkov. „Samozrejme, v rámci obchodnej dohody medzi Spojenými štátmi, Mexikom a Kanadou (USMCA) by nemali byť žiadne clá. To je podstata obchodnej dohody,“ povedala na tlačovej konferencii Sheinbaumová, ktorá sa plánuje stretnúť aj s výrobcami automobilov vrátane Ford, General Motors a Stellantis, aby lepšie pochopila, ako to ovplyvní ich prevádzku.

Mexiko však podľa prezidentky počká do začiatku apríla, keď Trump sľúbil zverejniť recipročné clá, šité na mieru každému obchodnému partnerovi USA, a až potom poskytne „komplexnú odpoveď“.

Sheinbaumová opakovane vyjadrila optimizmus, že americké clá na mexický tovar bude možné odvrátiť, keďže Trump dvakrát udelil Mexiku colnú úľavu, ktorej platnosť vyprší začiatkom apríla. Trump v stredu oznámil, že čiastočne oslobodzuje od ciel vozidlá a diely, ktoré sú v súlade s pravidlami pôvodu USMCA, ale iba za hodnotu ich obsahu vyrobeného v USA.

Claudia Sheinbaumová (Zdroj: TASR/AP Photo/Fernando Llano)

Podľa Bieleho domu budú autodiely, ktoré sú v súlade s dohodou USMCA, bez cla, kým americké agentúry neurčia proces uplatňovania ciel na tieto výrobky. Mexiko vyviezlo v roku 2024 do Spojených štátov 2,5 milióna vozidiel, uviedla S&P Global Mobility.