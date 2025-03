Gwyneth Paltrow si zaspomínala na vzťah s Bradom Pittom: Bolo to ako chodiť s princom!

(Zdroj: SITA)

Slávna dvojica tvorila pár v 90-tych rokoch minulého storočia a ich láska vyvrcholila v decembri 1996, kedy sa zasnúbili. Už po pol roku od tohto momentu si však dali definitívne zbohom. Americká herečka si však na spoločný čas s Pittom zaspomínala v najnovšom rozhovore pre magazín Vanity Fair.

V ňom prirovnala svojho bývalého partnera k princovi Williamovi, pretože podľa nej mal umelec jedinečný charakter. „Je to veľmi zaujímavá osobnosť. Je to, ako by ste randili s princom Williamom alebo s niekým podobným. To je to, čo ma pri ňom vždy napadne,“ uviedla Paltrow.

Brad Pitt sa dal po rozpade tohto vzťahu dokopy s Jennifer Aniston, s ktorou sa v roku 2000 oženil a momentálne tvorí pár s Ines de Ramon. Paltrow sa po krachu ich lásky dala dokopy takisto so známym menom z hereckého prostredia – Benom Affleckom. V roku 2003 sa vydala za frontmana skupiny Coldplay Chrisa Martina, s ktorým bola do roku 2014. Následne začala randiť so svojím aktuálnym manželom Bradom Falchukom, s ktorým si v roku 2018 povedali svoje áno.