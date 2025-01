Špekulácie o ROZCHODE definitívne zažehnané: Slávny pár OPÄŤ ruka v ruke... FOTO ako dôkaz!

Chris Martin a Dakota Johnson (Zdroj: GettyImages)

V uplynulých mesiacoch sa médiami šírili informácie o tom, že si Chris Martin a Dakota Johnson prechádzali veľmi náročným obdobím. Kvôli nabitému programu partnerov vraj ich vzťah ochladol, nasledovala veľká kráza a... Objavili sa dokonca špekulácie o rozchode. Iný zdroj však tvrdil, že sa im náročné chvíle podarilo ustáť a problémy vyriešiť.

No a aktuálne sú už všetky klebety zažehnané. Dakota sa totiž k svojmu partnerovi, frontmanovi slávnej skupiny Coldplay, pripojila v indickom Bombaji, kde je v rámci svetového turné Music of the Spheres. Dvojica si užila spoločný výlet v uliciach Bombaja, viedli sa ruka v ruke a po vzťahovej kríze nebolo ani stopy. Všetko zachytili miestni paparazzi ako dôkaz!

O vzťahu Chrisa Martina a Dakoty Johnson sa prvýkrát začalo hovoriť na jeseň 2017, no prvýkrát sa spolu na verejnosti objavili na módnej šou v januári 2018. Hudobník je otcom dcéry Apple (20) a syna Mosesa (18), ktoré má s bývalou manželkou Gwyneth Paltrow. Dvojica sa rozišla v roku 2014.

(Zdroj: Profimedia)