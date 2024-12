Slávna herečka odhalila smelé PLÁNY v budúcom roku: Veľká INŠPIRÁCIA pre ostatných!

Gwyneth Paltrow. (Zdroj: SITA)

Nejeden človek sa nad jej zverejnenom odkaze na Instagrame zamyslí. Herečka sa podelila so svojimi fanúšikmi o svoj pohľad na uplynulý rok, ktorý ju očividne nveľa naučil. Je úplne v poriadku vyškrtnúť zo svojho života ľudí, ktorí sú pre ňu nevhodní. Aj v takomto duchu sa nesie jej najnovší príspevok na sociálnej sieti.

Gwyneth Paltrow sa rozhodla učiniť krok, ku ktorému mnohí nemajú odvahu. Miliónom ľudí ukázala, že seba dáva na prvé miesto, o čom svedčí zosumarizovanie toho, čoho sa vzdala za posledných 12 mesiacov. Napríklad, herečka sa rozlúčila s „myšlienkou, že dokáže napraviť mylné predstavy“ a dodala, že „stále pracuje na odstránení „sebaobmedzujúcich presvedčení“.

Matka dvoch detí k tomu pripojila sériu fotografií aj s popiskami vecí alebo ľudí, ktorí boli počas roku súčasťou jej života a zároveň uviedla, čo by chcela dosiahnuť v roku 2025. Podľa toho, čo uviedla, by sa chcela sústrediť na slobodu, cítiť sa lepšie, pustiť sa s plným nasadením do práce, prehodnotiť všetko, pozerať sa na určité veci iným spôsobom a taktiež prekvapovať samú seba.

Gwyneth uviedla k sérii fotografií, že podľa numerológie sa nachádza v deviatom roku, čo je rok ukončení. "Mám za sebou niekoľko veľmi silných lekcií o ukončení určitých vecí. Tento rok som mala kopu rozlúčok a koncov," napísala na sociálnu sieť. Ako ďalej dodala, hoci tieto ukončenia boli bolestivé, pochopila, že všetko sa vždy deje pre naše najvyššie dobro, aj keď je to veľmi nepríjemné.