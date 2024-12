Dcéra Gwyneth Paltrow pod paľbou: NESLUŠNÉ správanie voči kamarátke na plese... Tá sa VYJADRILA!

Gwyneth Paltrow (Zdroj: Instagram GP)

Len čo sociálnymi sieťami obletelo video z debutanského plesu Le Bal des Débutantes v Paríži, na dcéru Chrisa Martina a Gwyneth Paltrow sa zvalila obrovská vlna kritiky. Verejnosť usúdila, že Apple sa na plese správala neslušne a povýšenecky. Vraj na úkor iného dievčaťa ukradla pozornosť fotografa pre seba, čo zachytáva aj spomínané video.

„Ach, prečo to Apple urobila? Mala to byť chvíľa toho druhého dievčaťa,“ vyjadril sa jeden z komentujúcich a podobný názor mali aj ďalší. „Toto nie je vhodné správanie na takúto udalosť.“ Apple bola po spomínaných záberoch u verejnosti doslova v nemilosti. Spomínané dievča, ktoré malo byť dcérou Gwyneth Paltrow zatienené, sa preto rozhodlo zakročiť.

Vyjadrilo sa pre magazín People a uviedlo veci na pravú mieru. „Apple je skutočne to najmilšie dievča všetkých čias! Naozaj si nezaslúži ani štipku toho, čo dostáva,“ vyjadrila sa Loppin de Montmort. „Bola to najzlatšie dievča nielen voči mne, ale aj voči ostatným debutantom,“ dodala. Apple si tak zjavne svojím sebavedomím predstúpením pred fotografa zjavne robila len srandu.

To si napokon malá hŕstka komentujúcich aj myslela. „Bože, sú to očividne kamarátky a to dievča v čiernom už aj tak odchádzalo. Ona to potom takto zahrala,“ zhodnotila jedna z nich, ktorá situáciu videla inak.

