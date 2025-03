Dalibor Janda už NEVIE MLČAŤ! Naložil Polívkovi aj Trojanovi: Máte TOTO zapotreby?

(Zdroj: Óčko)

Trojnásobný Zlatý slávik Dalibor Janda sa nechal počuť, že umelci by svoje politické názory a postoje nemali vyjadrovať aktivisticky. K politickému dianiu sa vyjaril pre CNN Prima NEWS a podotkol, že zdržanliví by mali byť umelci najmä vtedy, ak ide o cudzí štát, v ktorom prebehli slobodné voľby. Reagoval tak napríklad na hercov Ivana Trojana a Bolka Polívku, ktorí nedávno rečnili na demonštrácii proti Ficovej vláde. „Možno už si o sebe niektorí českí umelci myslia, že sú tak veľmi populárni, že môžu ovplyvňovať ľudí. Myslím, že je to od nich trochu sebecké. Umelec by sa mal venovať tomu, čo robí. Uvidíme, čo budú hovoriť o päť rokov. U toho Bolka Polívku sa tomu čudujem... že to má zapotreby,“ prehlásil spevák.

„Doba je taká, že sa každý vyjadruje ku všetkému a každý je najväčší odborník na všetko. A najlepšie všetkému rozumejú umelci,“ ironicky dodal Janda, ktorý na Slovensko chodí rád koncertovať, má u nás veľa priateľov a Slovákov považuje za veľmi srdečných ľudí. „Keď vás majú radi, dajú to najavo se vším všudy. Ja robím muziku pre všetkých ľudí, spievam pre nich a nebudem ich poučovať alebo niekde vykrikovať, aký názor majú mať, čo si majú myslieť,“ povedal Dalibor Janda pro CNN Prima NEWS.

Narážal tým aj na to, že umelci môžu sledovať svoj vlastný prospech. Mnohé divadlá by bez dotácií nemohli fungovať – a o dotáciách rozhodujú politici. „Možno musia pritakávať nejakej strane,“ domnieva sa obľúbený spevák.