Manželka Trojana po 30 rokoch manželstva: ÚTEK od Ivana mi zachránil život!

Ivan Trojan a Klára Trojanová (Zdroj: profimedia.sk)

V podcaste Čestmíra Strakatého sa herečka otvorila viac, než kedykoľvek predtým. Po rokoch mlčania priznala, že k rozvodu ju priviedol psychický kolaps. „Musela som zmeniť svoj život, musela som odísť od manžela, a to bolo veľmi ťažké. Nie som vnútorne nastavená na to, že by som odchádzala, že by som veci vzdávala, obzvlášť takéto. Toto si asi vnútorne nikdy nevyriešim. Som ale nastavená tak, že by človek mal byť s jedným partnerom, keď to ide,“ povedala herečka, ktorá sa roky liečila na depresie.

„Ťažko sa mi o tom hovorí, o tom precitnutí, rozhodnutí, že to musím nejako zmeniť, pretože by som asi ďalej musela chodiť na terapie a brať lieky. Tá depresia by určite neskončila,“ priznala štvornásobná mama s tým, že jej vo vzťahu čiastočne chýbalo aj uznanie, píše český portál Prima ženy. S Ivanom Trojanom sa zoznámila začiatkom deväťdesiatych rokov v divadle počas skúšania predstavenia Sen noci svätojánskej.

Po roku známosti nasledovala svadba a počas nasledujúcich rokov prišli na svet štyria synovia – František, Josef, Antonín a Václav. Bývali vo vile, ktorú si kúpili kvôli veľkej rodine. Navonok pôsobili spokojne, harmonicky. Klára hovorila o Ivanovi ako o svojej opore, on zasa verejne tvrdil, že jej depresie nie sú dôvodom na rozchod. O to väčší šok prišiel v roku 2022, keď po tridsiatich rokoch manželstva oznámili rozvod. Bez hádok, škandálov, výčitiek. Všetko prebehlo potichu a civilizovane.



Zásadný zlom v jej duševnom stave nastal po objavení novej vášni – spevu.priznala herečka v relácii 7 pádů Honzy Dědka.

Dnes už nie je sama. Po boku má nového partnera – architekta Michala Havelku, s ktorým žije nový život v smíchovskej štvrti, odkiaľ pochádza. Tam sa presťahovala s deťmi po tom, čo sa s Ivanom dohodli na majetkovom vyrovnaní. Vila v Košířích pripadla hercovi, ktorý v nej zostal sám. Podľa katastra nehnuteľností má Kláre vyplatiť do decembra 2032 sumu sedem miliónov korún.

Hoci dnes obaja pôsobia vyrovnane, najmä Klára priznáva, že rozhodnutie odísť nebolo jednoduché. „Ja som viac-menej patriarchálny typ, jednoducho rada nasledujem toho muža. Ale aj tak človek potrebuje počuť: ‚To, čo robíš, je dobré.‘“

Po tridsiatich rokoch sa rozhodla uprednostniť vlastnú psychiku pred očakávaniami okolia. A hoci rozvod prebehol v pokoji, zanechal jazvy, ktoré sa hoja pomaly. Z verejnej ilúzie dokonalého manželstva zostal len tieň. A z krehkej ženy, ktorá žila v tichom utrpení, sa stala silná osobnosť, ktorá si konečne dovolila byť sama sebou.