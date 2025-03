Slováci, nenechajte sa OKLAMAŤ! Šokujúci PRÍPAD v šou Koniec hry: Z obete PODVODNÍČKA?

Investigatívna reality šou Koniec hry (Zdroj: TV JOJ)

BRATISLAVA - Televízia JOJ prichádza s investigatívnou reality šou Koniec hry, ktorá odhalí temné praktiky podvodníkov. No jeden z príbehov šokoval dokonca aj samotných tvorcov relácie! Pani Elena (67) zo Spišskej Novej Vsi sa stala obeťou online podvodu – no jej príbeh sa zvrtol spôsobom, aký by nikto nečakal!