Nová šou Meghan Markle schytáva kritiku z každej strany: Slová slávneho kuchára sa jej nebudú čítať ľahko!

Meghan Markle (Zdroj: SITA)

Počas minulého týždňa mala na streamovacej platforme Netflix premiéru šou s názvom With Love, Meghan. Tú však okamžite skritizoval jej brat, ktorému sa nepozdávali niektoré vyjadrenia, ktoré v nej z úst Markle zazneli.

Najnovšie sa k nemu pridal známy šéfkuchár Jameson Stocks. Ten sa v rozhovore pre GB News vyjadril, že šou sa mu príliš nepozdáva a povedal, že podľa neho bola hrozná

„Úprimne si myslím, že to bolo hrozné. Všetko bolo veľmi únavné. Hudba je pomerne pomalá, je to letargické a bolia z toho oči. V skutočnosti je to celkom dobrá herečka. Ľudia by sa mali držať toho, čo vedia robiť najlepšie," uviedol michelinský kuchár, ktorého citoval Page Six.

„Minulý rok ma oslovil Netflix, či by som nechcel byť konzultantom jedného lifestylového projektu. Veľa detailov mi nepovedali, ale tak nejak som vedel, že to bude pre ňu. Ponuku som odmietol, pretože som sa bál reakcií. Aj keby vytvorila veľmi dobrý program, o čom som pochyboval, tak by sa mi možno ušla kritika za to, že som toho bol súčasťou," doplnil Stocks.

Manželka princa Harryho Meghan Markle. (Zdroj: SITA)