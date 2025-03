Brat Meghan Markle si opäť nebral servítky: Manželke princa Harryho za jej novú šou poriadne naložil!

Meghan Markle. (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES – Počas minulého týždňa sa verejnosti opäť pripomenula manželka princa Harrho – Meghan Markle (43). Svetlo sveta totiž uzrela jej nová šou s názvom With Love, Meghan, kvôli ktorej ju však poriadne skritizoval jej brat Thomas Markle Jr. (58), ktorému sa nepáčili niektoré jej výroky.

Vzťahy Meghan Markle a zvyšku jej rodiny nie sú ani zďaleka ideálne. Do viacerých konfliktov sa dostala hlavne so svojím otcom a jej nevlastnými súrodencami. To, že ich vzťahy sa zrejme len tak ľahko nezlepšia, sa ukázalo aj počas minulého týždňa.

Jej bratovi Thomasovi sa totiž nepáčili niektoré výroky, ktoré odzneli v jej novej šou s názvom With Love, Meghan. Táto lifestylová séria z dielne Netflixu mala premiéru 4. marca a okrem iného v ňom Markle hovorilo aj o svojom detstve, ktoré bolo podľa jej slov skromné.

Práve za tieto slová ju Thomas skritizoval. „Je to len ďalšia z vymyslených historiek, ktorú povedala. Neboli sme chudobní. Nemusela rátať každý cent. Celý svet vie, ako sa chová k svojej rodine, hlavne k otcovi, ktorý jej dal všetko. Preto tomu nikto neverí,“ povedal pre TalkTV.

„Každý si pozrie prvú epizódu a bude to tá najhoršie ohodnotené epizóda všetkých čias. Po piatich alebo šiestich minútach tej druhej sa ľudia začnú sami prihlasovať na psychiatrické oddelenie,“ doplnil Thomas Markle.