Nová televízna šou? V porote VŠETCI obávaní KATI... Uff, kto by nabral odvahu sa prihlásiť?!

(Zdroj: koláž Topky.sk)

BRATISLAVA - Rodí sa nová televízna šou? Včera na obrazovkách televízie Markíza odštartovala 10. séria Let's Dance. A práve tam vznikla myšlienka na nový projekt. V porote by sedeli všetci naši najobávanejší porotcovskí kati... Jaro Slávik zverejnil verejnú výzvu Haberovi. Uff, len kto by nabral odvahu sa prihlásiť?!

Česko Slovensko má talent má Jara Slávika, SuperStar má Paľa Haberu a Let's Dance Jana Ďurovčíka... Práve posledná zo spomínaných šou v nedeľu odštartovala svoj 10. ročník a práve tam vznikol nápad na ďalší projekt, ktorý by bol naozaj len pre tých najodvážnejších. V porote by totiž sedeli všetci traja spomínaní kati.

„Takže verejná výzva, Paľo Habera. Janko niečo vymyslel,“ uviedol Slávik a Ďurovčík následne vysvetlil: „Čo taká súťaž, kde by si v porote bol ty, on, ja a súťaž by spočívala v tom, že kto sa odváži prihlásiť do takejto súťaže,“ povedal so smiechom. Jaro doplnil, že by sa projekt mohol volať Zvládneš to a Jano hodil tip "Vydržíš to?!"

Hovorí sa síce o Survivore, ako o najdrsnejšej reality šou, no toto by bola bez pochýb najdrsnejšia zábavná šou. Len kto by sa do takého niečoho, s tromi obávanými katmi v porote, prihlásil?