Kedysi krotil duchov, no vek sa mu oklamať NEPODARILO: Aha, ako dnes hviezdny herec (74) vyzerá!

Bill Murray (Zdroj: Columbia Pictures)

NEW YORK - Známy americký herec Bill Murray sa do povedomia divákov zapísal predovšetkým vďaka filmu z roku 1984 Krotitelia duchov. V čase natáčania mal iba 34 rokov... Aktuálne má už po sedemdesiatke. No a vek sa na ňom podpísal. Aha, ako dnes vyzerá!