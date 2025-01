Britský spisovateľ (64) čelí ŠOKUJÚCIM obvineniam: ZNÁSILNENIE vo vani, aj pred synom (9)!

(Zdroj: Profimedia)

LONDÝN - Britský spisovateľ Neil Gaiman (64) čelí obvineniu ôsmich žien zo sexuálneho obťažovania a znásilnenia, vrátane štyroch, ktoré o svojich skúsenostiach s ním hovorili už skôr, informoval server BBC News s odvolaním sa na článok v magazíne New York Magazine. Gaiman následne vydal vyhlásenie, v ktorom popiera, že by sa kedy s kýmkoľvek zapojil do sexuálnych aktivít bez vzájomného súhlasu.