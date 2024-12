Šokujúci KROK Bena Afflecka: Nasleduje svoju bývalku... JLo ho nezaujíma, ZABLOKOVAL si ju!

Jennifero Lopez a Ben Affleck. (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Zatiaľ čo JLo (55) sa už vyjadrila o svojom ex po šokujúcom rozvode, herec (52) o tom nechce nič počuť. Pravdepodobne je to preňho uzavretá vec, ku ktorej sa nechce vrátiť alebo si nechce privolávať spomienky na spevácku divu a herečku. Nech je za tým čokoľvek, isté je jedno. Urobil všetko pre to, aby sa vyhol zmienkám o nej.