Ben Affleck na premiére nového filmu: Po svojom boku mal nečakanú podporu!

Jennifero Lopez a Ben Affleck. (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Hollywood zažil ďalší veľký večer! Ben Affleck (51) sa po rokoch vrátil do roly tichého génia so smrteľným pohľadom vo filme The Accountant 2. Premiéra v New Yorku však nebola len o červenom koberci a hollywoodskom lesku – prekvapením večera bola prítomnosť nielen jeho vlastných detí, ale aj potomkov Jennifer Lopez (54), ktorých herec s úsmevom privítal po svojom boku.