Jennifer Lopez a Ben Affleck po rozvode: Herec koniec vzťahu ani trochu neľutuje… Veľké plány speváčky!

Ben Affleck a Jennifer Lopez na premiére filmu The Mother (Zdroj: SITA)

Rozvod prominentnej dvojice sa počas tohto roka stal jednou z najsledovanejších tém nielen sveta šoubiznisu. Celá kauza vyvrcholila v auguste, kedy podala Lopez žiadosť o rozvod a pred nedávnom o tomto náročnom období po prvýkrát prehovorila aj verejne.

V týchto dňoch o dvojici prehovorili aj ľudia z ich okolia. Zdroj blízky slávnemu hercovi pre magazín People povedal, že Affleck od mája, kedy sa odsťahoval z ich spoločného domu, už svoju minulosť vôbec nerieši. „Momentálne sa sústredí len na svoju prácu a deti. Neustále sa snaží, aby robil čo najviac a je šťastný," povedal zdroj z okolia umelca.

Pre Lopez bol rozvod oveľa ťažší, čo potvrdil aj spomínaný rozhovor. Aj ona sa však chce momentálne naplno venovať kariére a podľa jej okolia sa môžu jej fanúšikovia tešiť na jej hudobný návrat.

„Je priorita je momentálne hudba. Nemá však dôvod sa k nej vracať, pokiaľ to nebude vo veľkom a kritici si nepovedia, že je to stará dobrá Lopez. Potrebuje poriadny hit. Chce ich mať viac a takisto bude pracovať na novom albume," doplnil zdroj blízky speváčky pre Page Six.

Ben Affleck, Jennifer Lopez (Zdroj: SITA)