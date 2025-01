Jennifer Lopez pár mesiacov po rozvode: Špekulácie o novom vzťahu s hviezdnym hercom!

Jennifer Lopez (Zdroj: SITA)

Koncom minulého roka prekvapili mnohých fanúšikov zábery Jennifer Lopez, ktorá trávila sviatky v lyžiarskom stredisku Aspen. Tam sa však stretla so slávnym hercom a následne sa začali mnohí pýtať, či si chvíle voľna užívali spoločne.

Spomínaným mužom bol hviezdny Kevin Costner a aj napriek tomu, že sa obom len počas minulého roka rozpadlo manželstvo, sa okamžite začalo špekulovať o tom, či sa náhodou netvorí ďalší hviezdny pár. Do tejto otázky vniesol svetlo zdroj magazínu Closer Online, ktorý uviedol, že ich potenciálny vzťah nie je bez šance.

Kevin Costner (Zdroj: SITA)

„Jennifer sa stále sústredí na situáciu s Benom, takže pre Kevina by to bolo asi momentálne náročné, ale to neznamená, že je bez šance. Kevin má mnoho kvalít, ktoré v mužoch hľadá. Je úspešný, má obrovský rešpekt v šoubiznise. Bol by to od nej zároveň silný odkaz a neuškodilo mu ani to, že sa o ňom Ben vyjadroval vždy v dobrom," uviedol zdroj.

„V tomto momente je to ešte len na začiatku, ale po tom, ako spolu trávili čas v Aspene, jej poslal kyticu jej obľúbených kvetov s malým odkazom a šampanským. Odvtedy spolu komunikujú prakticky každý deň a v najbližších týždňoch, keď budú mať obaja čas, sa plánujú stretnúť na večeri," doplnil zdroj.

Jennifer Lopez (Zdroj: SITA)