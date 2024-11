RÁZNE rozhodnutie bývalky Bena Afflecka: S JLo prerušila kontakt!

Jennifer Garner (Zdroj: SITA)

O manželstve Bena Afflecka a Jennifer Lopez sa písalo v posledných mesiacoch naozaj veľa. Kríza vyvrcholila počas leta, kedy speváčka podala žiadosť o rozvod. Ako vyšlo najavo, zachrániť ich vzťah im pomáhala aj bývalka Bena, Jennifer Garner. Jennifer zohrala kľúčovú úlohu, čo si však vyžiadalo veľkú daň na jej psychickom stave. Podľa zdrojov bola medzi nimi akýmsi prostredníkom.

Počas pokusov o zmierenie pôsobila doslova ako manželská poradkyňa. Po tom, ako JLo podala spomínanú žiadosť o rozvod, sa Garner rozhodla s ňou úplne obmedziť kontakt. „Jennifer už nechce komunikovať s JLo, pokiaľ sa to netýka detí," uviedol zdroj pre Daily Mail. „Jej priatelia si myslia, že sa nemala snažiť pomôcť JLo zachrániť jej manželstvo s Benom. Najmä vzhľadom na to, že sa Jen počas ich vlastného manželstva niekedy cítila porovnávaná s ňou. Jen je príliš dobrá a naozaj chcela pomôcť, preto to skúsila," prezradil zdroj.

„Jen sa cíti trochu využitá ako figúrka v snahe JLo zachrániť ich manželstvo. Nemyslí si však, že to bolo úmyselné," uviedol zdroj. „Najmä ak táto manželka bola veľkou láskou, s ktorou Jen počas ich 13-ročného manželstva neustále porovnávali. Je však rada, že je Ben teraz šťastný," dodal. Jennifer Garner a Ben Affleck majú spolu 3 deti, dcéry Violet Anne (18) a Sherapinu Rose (15) a syna Samuela (12).