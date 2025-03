Ben Affleck po prvýkrát o rozvode s Jennifer Lopez: Prehovoril o veľkých rozdieloch a pocitoch voči exmanželke!

Ben Affleck (Zdroj: SITA/Photo by Chris Pizzello/Invision/AP, File)

LOS ANGELES - Americký herec Ben Affleck (52) sa v najnovšom rozhovore po prvýkrát vyjadril k jeho rozvodu s Jennifer Lopez (55). Okrem iného prezradil napríklad aj to, že nešlo o veľkú drámu a opísal niektoré rozdiely, ktoré medzi nimi boli.

Počas minulého roka bola téma rozvodu Bena Afflecka a Jennifer Lopez jednou z tých, ktoré zamestnávali svet šoubiznisu najviac. Hviezda viacerých obľúbených filmov, ako sú napríklad Dobrý Will Hunting či Pearl Harbor, sa však k tejto téme doteraz nevyjadrovala.

To však slávny herec zmenil v najnovšom rozhovore pre magazín GQ. V ňom opísal aj svoje vystúpenie v dokumente Lopez s názvom The Greatest Love Story Never Told, v ktorom pôsobil veľmi otrávene, pretože umelkyňa zverejnila až príliš veľa detailov o ich vzťahu.

„Hovoril som si, že ak do toho pôjdem, tak chcem byť úprimný a v istom ohľade to bolo zaujímavé. Moja povaha je však taká, že mám trošku väčší odstup, než má ona. To sa ale vo vzťahoch stáva, nie vždy máte k veciam rovnaký postoj," uviedol Affleck, ktorý doplnil, že natáčanie dokumentu nespôsobilo v ich vzťahu žiaden vážny problém.

„Dúfam ale, že čokoľvek z toho, čo použijete z tohto rozhovoru, nebude naznačovať, že mám v sebe nejaké negatívne emócie alebo niekoho súdim. Jediné, čo cítim, je rešpekt. Mám pocit, že ľudia majú pri rozchodoch tendenciu hľadať a identifikovať dôvody, ktoré to spôsobili. Pravda je však taká, že je to úplne obyčajné a málo zaujímavé. V našom prípade to nebolo o škandáloch, o žiadnych príbehoch z telenovely a ani o intrigách," doplnil herec.