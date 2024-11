Film, pri ktorom Alec Baldwin ZASTRELIL kameramanku (†42): 3 roky od tragédie mal PREMIÉRU!

(Zdroj: SITA/Jim Weber/Santa Fe New Mexican via AP, SITA/Roberto E. Rosales/Albuquerque Journal, SITA/Eddie Moore/The Albuquerque Journal via AP)

TORUŇ - Americký western Rust mal v stredu svetovú premiéru na filmovom festivale Camerimage v poľskom meste Toruň, tri roky po tom, ako kameramanku Halynu Hutchinsovú pri nakrúcaní jednej z jeho scén náhodne zastrelil herec Alec Baldwin. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry AFP.