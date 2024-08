Slávny režisér prehovoril o prípade zastrelenej kameramanky: Bola to aj Baldwinova chyba!

Quentin Tarantino (Zdroj: SITA/AP/Jordan Strauss/Invision)

Tragédia počas natáčania, pri ktorej zomrela spomínaná Hutchins, dostala Baldwina niekoľkokrát pred súd. V osudnom momente to bol totiž práve on, kto zo zbrane vystrelil. Zbrojárku, ktorá bola za zbraň zodpovedná, odsúdili v apríli a za mrežami si posedí 18 mesiacov. Rovnaký trest hrozil aj hercovi, avšak ten do väzenia napokon neputoval.

K celej situácii sa najnovšie vyjadril aj uznávaný režisér Quentin Tarantino, ktorý má na svojom konte mnohé populárne filmy. Ten v podcaste Club Random povedal, že najväčšia časť viny patrí zbrojárke, avšak svoj podiel nesie na tragédií aj samotný Baldwin.

„Myslím si, že v tejto situácii je z 90% zodpovedná zbojárka, ktorá zodpovedá za všetko, čo sa týka tej zbrane. Ale hercova zodpovednosť je zvyšných 10%. Aj ten je za to zodpovedný, je to zbraň. Do istej miery za to môže aj on," povedal jeden z najlepších režisérov svojej generácie.