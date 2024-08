Postrelený režisér po prvýkrát prehovoril o prípade mŕtvej kameramanky: Úplne ma to zničilo!

Joel Souza (Zdroj: Profimedia)

V prípade tragického natáčania sa najčastejšie spomínali mená Aleca Baldwina a Halyny Hutchins. Počas neho bol však postrelený aj režisér Joel Souza, ktorý v najnovšom rozhovore po prvýkrát prehovoril o osudnom dni.

„Keď hovorím, že ma to zničilo, tak nemyslím moju kariéru. Hovorím o tom, že človek, ktorým som bol, je preč. Doktor sa v ten deň pýtal, či si uvedomujem, aké som mal šťastie. Ja som to tak ale necítil. Guľka tesne minula moje pľúca a zastavila sa tesne pred chrbticou," povedal Souza pre Vanity Fair.

„Necítil som sa ako šťastný človek. Keď som išiel spať, tak som dúfal, že sa nezobudím. Hovoril som si, že možno v noci vykrvácam, pretože som tu už nechcel byť. Bol to veľmi náročný moment a hovoril som si, že by to bolo pre mňa príznačné. Nie som človek, ktorý by mával nočné mory, ale po nehode som mal približne rok nočné mory každú noc. Budil som sa v noci úplne spotený," doplnil režisér.

„Chodil som na veľa terapií. Pre mňa to však nikdy nefungovalo. Verím, že to môže ostatným ľuďom pomôcť a závidím ľuďom, ktorým to pomáha. Prial som si, aby som niečo podobné našiel. Nikdy sa to ale nestalo. Vyskúšal som asi šiestich terapeutov. V živote však máme nejakú zodpovednosť voči ľuďom, ktorých milujeme a robil som všetko, aby som tu bol pre nich. Zažil som veľa náročných chvíľ, ktoré sa dejú ešte aj v súčastnosti," doplnil Američan.