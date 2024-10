Bývalá prvá dáma Francúzska na SEXI módnej šou: Manžel by dostal INFARKT!

Carla Bruni a Nicolas Sarközy (Zdroj: Profimedia)

NEW YORK - Po takmer štvorročnej prestávke sa v americkom New Yorku konala ikonická prehliadka spodnej bielizne Victoria's Secret. A spolu s ňou sa na predvádzacie mólo vrátila aj bývalá prvá dáma Francúzska Carla Bruni (56). Manžel na šou chýbal... Ešte že tak, dostal by infarkt!