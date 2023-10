BOLESTNÉ PRIZNANIE slávnej modelky: RAKOVINA prsníka!

Carla Bruni (Zdroj: SITA)

Ako Carla Bruni na svojom profile na sociálnej sieti Instagram prezradila, lekári jej toto zákerné ochorenie diagnostikovali v roku 2019. Práve v tom období bola v značnom strese, pretože jej manžel, bývalý prezident Nicolas Sarkozy čelil obvineniam z korupcie.

(Zdroj: TASR/AP)

Slávna brunetka absolvovala zákrok na chirurgii a taktiež rádioterapiu a hormonálnu terapiu. „Mala som ale šťastie. Moja rakovina ešte nebola agresívna. Viete, prečo? No, preto, lebo na to nemala čas,” prezradila okrem iného Carla, ktorej sa pred svetom podarilo utajiť, aký náročný boj zvádza.

Tiež priznala, že váhala, či toto video s priznaním vôbec zverejní. „Neurobila som to pre to, aby som vám poskytla podrobnosti o mojom zdraví. To sa mi hnusí a dlho som váhala, aby som napokon prehovorila. Mojim cieľom je ale odovzdať jednu zásadnú správu ženám, ktoré ma sledujú. Každý rok choďte na prehliadky a mamografiu. Závisí od toho váš život,” apeluje na ženy krásna modelka.