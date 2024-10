Dychberúca šou Victoria's Secret: NÁVRAT legendárnych anjelikov... Wau, vyzerajú TOP aj po rokoch!

(Zdroj: Instagram VS)

NEW YORK - Po takmer štvorročnej prestávke sa v americkom New Yorku konala ikonická prehliadka spodnej bielizne Victoria's Secret. A spolu s ňou sa na predvádzacie móla vrátili aj legendárni anjelikovia - Kate Moss, bývalá prvá dáma Francúzska Carla Bruni, česká modelka Eva Herzigová, Tyra Banks či Adriana Lima!

Azda každá modelka túži aspoň raz sa postaviť na mólo veľkolepej šou Victoria's Secret. To sa v minulosti podarilo viacerým ikonickým ženám... No a tie sa po rokoch opäť predstavili v úlohe anjelikov. V New Yorku sa totiž po šesťročnej pauze opäť konala legendárna prehliadka spodnej bielizne, aj so svojími najväčšími hviezdami.

Po móle sa prešla Kate Moss (50) aj s dcérou Lilou (22), bývalá prvá dáma Francúzska Carla Bruni (56), topmodelka Tyra Banks (50), či česká supermodelka Eva Herzigová (51). Po troch pôrodoch a kilách navyše sa však v plnej paráde a sile po móle prešla aj Adriana Lima, ktorá vyzerala rovnako, ako v časoch svojej najväčšej slávy. No rozhodne sa bolo na čo pozerať!

Eva Herzigová (Zdroj: Profimedia)