Vyšetrovanie náhlej SMRTI Matthewa Perryho (†54): Polícia ZATKLA 5 osôb, vrátane lekára a asistenta!

Matthew Perry (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Osobného asistenta Matthewa Perryho, dvoch lekárov a ďalšie dve osoby obvinili v súvislosti so smrťou známeho herca zo seriálu Priatelia, ktorý zomrel v októbri predošlého roka na predávkovanie ketamínom. Oznámili to vo štvrtok americké úrady, informuje TASR podľa denníka The New York Times (NYT) a agentúr AP a AFP.