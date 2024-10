Od smrti Matthewa Perryho uplynie už rok: Smutné slová jeho najbližších... Bol to obrovský šok!

Matthew Perry (Zdroj: profimedia.sk)

V pondelok uplynie presne rok od smrti Matthewa Perryho, ktorý sa do sŕdc miliónov fanúšikov zapísal ako nezabudnuteľný Chandler Bing zo seriálu Priatelia. V najnovšom rozhovore o tejto smutnej udalosti prehovorili jeho nevlastný otec Keith a nevlastná sestra Caitlin.

Tí na hercovu počesť nedávno založili nadáciu The Matthew Perry Foundation of Canada, ktorá má za cieľ pomáhať ľuďom, ktorí trpeli rovnakým problémom so závislosťou, ako Perry. K ich snahe sa mala pripojiť aj jeho matka Suzanne.

„Keď nečakane zomrel, tak to bol obrovský šok. Každý, kto stratil dieťa, povie to isté, aj keď ste sa na to istým spôsobom pripravovali. Je to zničujúce. Bol by rád, keby si ho ľudia pamätali tak, že pomáhal ľuďom, ktorí bojujú so závislosťou," povedal Keith pre Hello! Canada.

„Práca, ktorú robím, je trošku sebecká, pretože mám pocit, že sedím vedľa neho a pracujem s ním každý deň na niečom, čo bolo pre neho dôležité. Mám šťastie, že si ho stále držím veľmi blízko môjmu životu. Keď s ním boli ľudia v miestnosti, tak tam bola vždy magnetizujúca energia. Každý sa usmieval a počúval, čo hovoril," dodala jeho nevlastná sestra.