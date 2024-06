Nové detaily o smrti Matthewa Perryho (†54): V spojitosti s jeho úmrtím má byť obvinených niekoľko ľudí!

Matthew Perry (Zdroj: profimedia.sk)

LOS ANGELES - Smrť obľúbeného amerického herca Matthewa Perryho (†54) je aj po niekoľkých mesiacoch stále predmetom vyšetrovania. To by však malo už čoskoro skončiť a podľa najnovších informácií by malo byť v spojitosti s jeho nečakaným úmrtím obvinených niekoľko ľudí.