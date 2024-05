Zúfalá Jennifer Lopez: Manželstvo chce zachrániť za každú cenu... Ničia ho veľké rozdiely!

Jennifer Lopez a Ben Affleck (Zdroj: Profimedia)

V svetovom šoubiznise momentálne nie je pár, o ktorom by sa hovorilo viac, ako o spomínanej dvojici. Vo veľkom sa totiž špekuluje, že dvojica prežíva obrovskú krízu a mnohí si myslia, že táto situácia vyvrcholí rozvodom.

Tomu však chce za každú cenu zabrániť práve Lopez. Ako povedal zdroj z okolia dvojice, speváčka robí všetko preto, aby ich manželstvo začalo opäť fungovať. Okrem toho opísal aj niektoré veci, v ktorých sú manželia poriadne rozdielni.

„Keď má Ben nejaký problém, tak to na ňom dokážete okamžite spozorovať. Chce o tom hovoriť a vyriešiť to, ale môže to byť vyčerpávajúce. To nie je svet, v ktorom žije Jennifer. Pre ňu je to len o víťazstvách a je odhodlaná doviesť jej manželstvo do rozprávkového konca za každú cenu. Rozdiel medzi nimi je ten, že ona ho dokáže v prípade potreby aj zahrať, ale on nie," povedala spomínaná osoba pre The Sun.

Ben Affleck a Jennifer Lopez na premiére filmu The Mother (Zdroj: SITA)