Ako to teda je?! JLo a Ben Affleck po klebetách o rozvode: Úsmevy a horúce bozky na verejnosti!

(Zdroj: Profimedia)

Klebetám o kríze vo vzťahu Jennifer Lopez a Bena Afflecka nahrával aj fakt, že speváčka cez víkend zrušila svoje pripravované turné. „Jennifer si berie voľno, aby mohla byť so svojii deťmi, rodinou a blízkymi priateľmi,“ uviedla produkčná spoločnosť Live Nation. JLo sa napokon fanúšikom sama prihovorila a uviedla, že keby to nebolo nevyhnuté, neurobila by to.

To len utvrdzovalo dojem, že jej vzťah s Benom Affleckom sa pasuje s problémami. Ich aktuálne zábery však hovoria opäť čosi iné... Zdá sa, že po tom, čo zo speváčky opadol stres z blížiaceho sa turné, sa zlepšil aj jej vzťah s manželom. Dvojica sa spoločne objavila na basketbalovom zápase Benovho syna Samuela.

A nič nenasvedčovalo tomu, že by mali medzi sebou nejaký problém. Práve naopak - mali dobrú náladu, rozdávali úsmevy všade navôkol, Ben galantne svojej polovičke otvoril dvere na aute a... Padol aj horúci bozk. Tak ako to medzi nimi vlastne je?!

(Zdroj: Profimedia)

(Zdroj: Profimedia)