Herečka (82) z Harryho Pottera šokuje: Nahá pred objektívom!

Pýcha a radosť! V takomto duchu sa nesie nové číslo britského vydania prestížneho magazínu Vogue. Priestor v ňom dostala aj herečka Miriam Margolyes. Tá svoj "coming out", že je lesbička, uskutočnila už v roku 1966, keď to v Británii bolo ešte nelegálne. „Nikdy som sa za to nehanbila. Vždy som vedela, že nie som žiadna kriminálnička,” uviedla na margo toho v priloženom rozhovore.

Herečka si pózovanie pred objektívom celkom užívala a počas fotenia vznikol aj pomerne šokujúci záber. Pózuje na ňom akoby nahá a prsia jej strategicky zakrývajú sladké dobroty. „Neznášam svoje telo, veľké prsia, ovisnuté brucho a trošku krivé nohy. To ma neohromuje. Páči sa mi ale moja tvár. Myslím si, že pôsobí tak láskavo, otvorene a je usmievavá,” okomentovala bez príkras svoj zovňajšok.

Slávna herečka zároveň počas rozhovoru prezradila, že v blízkej dobe podstúpi operáciu srdca. V súvislosti s tým neskrýva svoje obavy. „Keď je človek mladý, je to iné. Zaujíma vás len to, kedy si zasexujete. Ja teraz dosť premýšľam práve o smrti,” poznamenala herečka s humorom sebe vlastným.