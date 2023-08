Hviezda z Harryho Pottera po pobyte ZA MREŽAMI: Netradičný biznis a... ZVLÁŠTNE TETOVANIE na tvári!

Jamie Waylett (Zdroj: Warner Bros)

LONDÝN - Herecká kariéra Jamieho Wayletta (34) bola rozbehnutá výborne. Vďaka svojmu účinkovaniu v ikonickej filmovej sérii Harry Potter ho poznal už v mladom veku takmer celý svet a vyzeralo to tak, že má pred sebou žiarivú budúcnosť. Mladík sa však dostal do problémov so zákonom a nakoniec skončil vo väzení. Dnes je z neho úplne iný človek a herectvu dal definitívne zbohom.