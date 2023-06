Hviezdny herec (39) sa teší z úžasnej novinky: Po prvýkrát sa stal otcom!

LOS ANGELES - Známy herec Jonah Hill (39) prežíva jedno z najkrajších období v živote. So svojou partnerkou Oliviou Millar sa totiž tešia z ich prvorodeného dieťaťa. Radostnú správu potvrdil hercov hovorca.

Hollywoodsky herec je známy vďaka viacerým obľúbeným počinom, ako sú napríklad filmy Vlk z Wall Street, Moneyball či Don't Look Up. Svoje súkromie si však stráži a na sociálnych sieťach by ste ho hľadali márne.

Galéria fotiek (3) Jonah Hill

Zdroj: SITA/Photo by Willy Sanjuan/Invision/AP

Preto sa o je živote mimo kamier väčšinou iba špekuluje. Približne pred rokom sa však začali objavovať správy o tom, že je po jeho boku nová žena. Tou je Olivia Millar, o ktorej sa začalo v poslednej dobe nahlas hovoriť, že čaká prvé dieťa známeho herca

Tieto špekulácie nakoniec potvrdil pre magazín People hovorca samotného Hilla s tým, že potomok je už aj na svete. Detaily si, ako inak, nechala zamilovaná dvojica pre seba, takže na meno alebo pohlavie dieťatka si budú musieť fanúšikovia tejto dvojice ešte počkať.