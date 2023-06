Sexbomba z Baywatchu na Instagrame ohuruje, v realite... Uff! Fakt je to tá istá žena?

LOS ANGELES - Ako iný človek! Donna D'Errico (55) sa zviditeľnila účinkovaním v kultovom seriáli Baywatch, kde v legendárnych červených plavkách predvádzala svoj sexepíl. Jej followeri vedia, že toho má na rozdávanie aj v súčasnosti. Bulvárnym fotografom sa ju ale v týchto dňoch podarilo nafotiť v uliciach a... Páni, to je teda rozdiel!

Donna D'Errico zásobuje sociálnu sieť Instagram sexi fotkami, ktoré medzi jej priaznivcami majú veľký úspech. Kráska má 1,7 milióna followerov a pri pohľade na ňu zblednú závisťou aj mnohé mladšie ženy.

Hoci má Donna na sociálnych sieťach obrovský úspech, keby ste ju stretli na ulici, je dosť možné, že by ste ju ani nespoznali. Dokazujú to paparazzi zábery, ktoré zrejme mnohých jej fanúšikov šokujú. Bývalá herečka je na nich nenalíčená a na sebe má biely rozgajdaný overal, ktorý jej na sexepíle teda nepridáva. Spoločnosť jej v uliciach robil jej syn.

Galéria fotiek (4) Donna D'Errico

Zdroj: profimedia.sk

Sexbomba z Baywatchu bežne čelí kritike za to, že podstupuje rôzne plastické operácie. „Ľudia radi hovoria, že za svoje telo vďačím plastickej chirurgii. Ak z toho, že to hovoria, majú lepší pocit zo seba, tak nech,” povedala nedávno k tomu kráska, ktorá priznáva len jediný zákrok. A to odstránenie prebytočnej kože po tom, čo schudla 20 kg.