Nedokázal to predýchať: Syn známeho českého herca je gay...

Petr Nárožný
Petr Nárožný (Zdroj: ČT)
PRAHA - Niekoľko rokov s ním vraj nehovoril! Známy komik Petr Nárožný má dcéru a syna. Keď sa mu Petr mladší priznal, že je homosexuál, nedokázal sa s tým vyrovnať. Časom si však k sebe opäť našli cestu!

Petr Nárožný sa narodil 14. apríla 1938 v Prahe. Už v triede bol komediantom, ktorý domov nosil poznámky či rovno dvojky a trojky zo správania.

Vyštudoval architektúru a pozemné staviteľstvo na Českom vysokom učení technickom. Táto profesia ho však nenapĺňala. Na otázku, či bol v tomto období šťastný, Petr Nárožný odpovedal v rozhovore pre idnes.cz: „Nie, aj keď tam bola dobrá partia. Napríklad so spevákom Pavlom Bobkom sme sedeli v jednej kancelárii, ale vždy spolu spomíname, že poľnohospodárske stavby nie sú tým, čím by sme sa mohli chváliť.”

Už koncom šesťdesiatych rokov začal vystupovať ako konferencier na koncertoch populárnej skupiny The Rangers (neskôr Plavci). A práve cez Pavla Bobka sa v roku 1973 dostal do divadla Semafor, kde dvojica komikov Miloslav Šimek a Luděk Sobota hľadala tretieho člena do partie.

Nedokázal to predýchať: Syn
Pre Petra Nárožného sa tak začala zlatá éra, z ktorej sa dochovalo množstvo humoristických až absurdných scénok. Postavu neurotického až zúrivého chlapíka si preniesol aj do prvého filmu, v ktorom sa objavil. Bola ním legendárna komédia Jáchyme, hoď ho do stroje (Oldřich Lipský, 1974) v ktorej stvárnil hlavnú rolu Luděk Sobota a jej autormi bola dvojica Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak.

Vďaka komediálnemu talentu sa Nárožný začal na obrazovkách a filmových plátnach objavovať čoraz častejšie. Prišli filmy Marečku, podejte mi pero (Oldřich Lipský, 1976), kde hral filmového manžela Ivy Janžurovej, Zítra vstanu a opařím se čajem (Jindřich Polák, 1977) alebo Což takhle dát si špenát (Václav Vorlíček, 1977). Časom prišli aj väčšie úlohy, napríklad spolu s Luďkom Sobotom v komédii Já to tedy beru, šéfe (Petr Schulhoff, 1977) alebo s Ivou Janžurovou vo filme Ten svetr si nesvlíkej (Zdeněk Míka, 1980).

Nárožný sa objavoval aj v seriáloch napr. Létající Čestmír, Sanitka, alebo tiež Bambinot a Cirkus Humberto, kde hral opäť s Ivou Janžurovou manželský pár. Režisér Hynek Bočan ho angažoval do krimikomédie Šéfe to je věc (1982), ktorá sa dočkala štyroch ďalších pokračovaní či do známej rozprávky S čerty nejsou žerty (1984).

Medzitým Petr Nárožný opustil Divadlo Semafor a od roku 1980 pôsobil v Pražskom činohernom klube, kde hneď v prvej inscenácii Hejtman z Kopníku dokázal svoju schopnosť zhostiť sa aj veľkých divadelných úloh. Diváci sa o tom mohli presvedčiť aj v televíznej adaptácii hry Jedna kočka za druhou (1993), ktorej autorom je Jiří Hubač.

Hral tiež v novších seriáloch Bylo nás pět Karla Smyczka (1994), v komerčne úspešnej Hospode (1996 – 96) a v roku 2017 v seriáli Trpaslík. Moderoval mnohé zábavné relácie, napríklad populárny cyklus Komici na jednotku, ktorý vysielala verejnoprávna Česká televízia. Výpočet aktivít Petra Nárožného by nebol úplný, ak by sme nespomenuli jeho hlas, ktorý sa objavil v mnohých rozprávkach. Najznámejšou je populárny detský seriál Mach a Šebestová.

Petr Nárožný získal ocenenia Cena Divadelních novin za rok 2010 a bol nominovaný na Cenu Thálie 2010 v kategórii mužský herecký výkon. Od júna 2011 je držiteľom Ceny za tvorivý prínos vo filmovej tvorbe pre deti a mládež, ktorý udeľuje ZLÍN FILM FESTIVAL.

Nedokázal to predýchať: Syn
Petr Nárožný je ženatý s aranžérkou Ivou, s ktorou má dve deti. Jeho syn Petr Nárožný mladší je podnikateľ, mediálny manažér, lektor jazykovej školy a moderátor. Keď však svojmu otcovi priznal, že je gay, ich vzťah ochladol. 

Herec sa so synovou orientáciou dlho nedokázal vyrovnať. Trvalo to niekoľko rokov, až mu do duše prehovorila kolegyňa Květa Fialová. „Ja gayov milujem. Mám medzi nimi veľa kamarátov. Sú to dobrí, milí, jemní ľudia. Petr mal panickú hrôzu z toho, že by sa to mohol niekto dozvedieť. Hovorila som mu, aby nebláznil, prijal to, netrápil seba, a hlavne svojho chlapca. Som šťastná, že dostal rozum, syna pochopil a uzmierili sa,” vyhlásila v minulosti. 

Konzervatívny herec si jej radu evidentne vzal k srdcu a v posledných rokoch sa už jeho syn chváli na sociálnych sieťach aj spoločnými fotografiami s partnerom a svojím známym otcom. „Máme dobré vzťahy a vždy sme ich mali. Neviem, v čom by mal byť problém,” hovorí dnes Nárožný, akoby zabudol, že mu chvíľu trvalo, kým inú orientáciu syna prijal. Podľa magazínu Sedmička mal dokonca Nárožný svojmu synovi a jeho partnerovi zaobstarať byt. „S otcom máme skvelý vzťah. Nie je tam žiadny problém,” potvrdil aj Peter mladší. 

