Bolestná spoveď slávnej herečky: Matka ju nútila do detskej pornografie!

LOS ANGELES - Ako si mohla myslieť, že je toto normálne? Aj takúto otázku si kladie herečka Brooke Shields (57), ktorá vo svojom dokumente s názvom Pretty Baby: Brooke Shields spomína aj na svoju matku Teri. Tá ju už v útlom veku tlačila do sveta šoubiznisu, ba čo viac, stavala ju do role detského sexsymbolu.

Už ako 10-ročná pózovala pre pánsky magazín, o rok neskôr nakrúcala milostné scény a stvárnila detskú prostitútku vo filme Pretty Baby. Keď mala 14 rokov prišlo účinkovanie vo filme Modrá laguna, kde bola väčšinu času sporo odetá alebo nahá. Ako 15-ročná nafotila kontroverznú kampaň, ktorej slogan hlásal, že pod džínsami nemá nič... Slávna herečka Brooker Shields má na svoje detstvo a obdobie dospievania rôzne spomienky. A o niektorých z nich rozpráva so slzami v očiach.

Galéria fotiek (7) Brooke Shields vo filme Pretty Baby

Zdroj: Paramount Pictures

Brooke vo svojom novom dokumente hovorí aj o matke Teri. Tá bojovala so závislosťou na alkohole a svoju dcéru v podstate tlačila do pozície detského sexsymbolu. Brunetka je sama matkou dvoch dcér, a preto veľmi citlivo vníma, čo sa jej vlastne dialo. „Nikdy by som nedopustila, aby sa s vami takto jednalo. Je to detská pornografia!” rozčuľovala sa pred kamerami za prítomnosti svojich ratolestí slávna herečka.

„Bolo pre mňa dosť náročné ju pred všetkými obhajovať. Mohla som povedať, že taká bola doba alebo že to bolo umenie... Ale úprimne, ja neviem, ako si mohla myslieť, že je toto v poriadku. Netuším,” dodala k tomu Brooke.