Slávna herečka o PRVOM SEXE: O poctivosť prišla so Supermanom... Utekala od neho s holým zadkom!

LOS ANGELES - Prezradila všetky svoje tajomstvá! Slávna herečka Brooke Shields (57) už pár dní plní stránky bulváru. V dokumente s názvom Pretty Baby totiž odkrýva svoje traumy, bolestné spomienky a rôzne zákutia svojej duše. So svetom sa dokonca podelila aj o moment, keď prišla o panenstvo.

Brooke Shields je súčasťou šoubiznisu už dlhé roky. Svoj podiel na tom má jej matka, ktorá ju do jeho vôd voviedla v skorom veku. S odstupom rokov je herečka nad tým všetkým zdesená a priznáva, že sa to na nej výrazne podpísalo. V dokumente s názvom Pretty Baby: Brooke Shields napríklad otvorene hovorí o tom, že jej matka ju vlastne nútila do detskej pornografie.

V spomínanom dokumente Brooke hovorila aj o tom, ako prišla o poctivosť. V tom čase mala 22 rokov, študovala na Princetone a jej frajerom bol Dean Cain, ktorý sa neskôr preslávil účinkovaním v obľúbenom seriáli, kde stvárnil Supermana.

Ako Brooke uviedla, kým si ona zakladala na tej emocionálnej stránke ich vzťahu, Deana zaujímala skôr tá fyzická. „Keď sme konečne mali sex, hneď som utekala z izby. Cez chodbu som bežala s holým zadkom. Len som utekala a nevedela som vlastne ani kam,” zalovila v spomienkach krásna herečka. „Dobehol za mnou s prikrývkou, chytil ma a pýtal sa, že kam idem. Potom ma uistil, že som stále tou istou osobou a že ma neopustí. Celé to hneď pochopil a ja som len plakala,” dodala.

Shields bola z celej situácie veľmi zmätená. Svoj podiel na tom podľa jej slov mal nezdravý prístup jej matky k nej.