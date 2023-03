Známa herečka o vzťahu so slávnym tenistom: Bol na drogách a... Šialené, čo spravil po nakrúcaní!

Aj napriek tomu, že postava Eriky sa objavila len v jednej epizóde seriálu Priatelia, mnohí fanúšikovia na ňu nedokážu zabudnúť. Brooke Shields totiž stalkerku a obdivovateľku Joeyho zahrala dokonale.

Niektoré scény, ktoré natáčala s Mattom LeBlancom, sa však nepáčili jej vtedajšiemu partnerovi a legendárnemu tenistovi Andremu Agassimu. Ten mal problém hlavne s tým, že jeho polovička olizovala ruku svojho hereckého kolegu.

„Andre ma prišiel podporiť do hľadiska a poriadne vybuchol. Hovoril, že si z neho všetci robia srandu. Že som z neho mojím správaním spravila úplného idiota. Ja som sa mu snažila vysvetliť, že je to komédia a nechápala som, čo sa s ním deje," povedala herečka v rozhovore pre The New Yorker.

Pri tomto však jeho agresívne správanie neskončil. „Keď prišiel domov, tak od hnevu rozbil všetky svoje trofeje. Bola som z toho v úplnom šoku. Až s odstupom času som sa dozvedela, že bol závislý na pervitíne. Som si istá, že to jeho iracionálne správanie s tým malo veľký súvis," doplnila Shields.