Skupina mužov zmlátila vo fitku známeho speváka: Po brutálnom útoku musel byť hospitalizovaný!

FLORIDA - Kontroverzný spevák a rapper Tekashi 6ix9ine (26) sa opäť dostal do poriadne vypätej situácie. Tentokrát spôsobilo veľký rozruch video, na ktorom ho skupina mužov brutálne napadla a hudobník tak skončil zakrvavený v nemocnici.

Tekashi 6ix9ine patrí medzi najkontroverznejšie postavy svetovej hudby. Okrem osobitého výzoru sa však preslávil aj tým, že za viaceré trestné činy skončil vo väzení. Aj napriek tomu má však po celom svete milióny fanúšikov.

Medzi nich ale zrejme nepatrí skupina mužov, ktorá ho včera napadla v telocvični v štáte Florida. Zo záberov, ktoré sa podarilo získať magazínu TMZ je jasné, že išlo o poriadne drsný útok. Muži do známeho speváka niekoľkokrát kopli na zemi a viackrát ho udreli do hlavy.

„Rapper sa nachádzal v saune fitnescentra, keď ho odrazu napadla skupina mužov. Najskôr sa pokúšal brániť, ale bolo ich príliš veľa a predtým, než ušli, ho poriadne zbili. Počas útoku so sebou nemal ochranku. Keď sa to dozvedeli zamestnanci, tak zavolali políciu a záchranárov, ktorí ho previezli do nemocnice," povedal spevákov právnik Lance Lazzaro.

Rapper si po celý čas zakrýval tvár a na miesto bola privolaná polícia a záchranka. Hudobník skončil poriadne krvavý a tak ho previezli do nemocnice, kde bol podľa informácii Variety nakoniec hospitalizovaný.