Tohto sa Shakira dlhé roky nedočkala! Gerard Piqué požiadal mladučkú milenku o ruku

Vzťah Piquého a Marti sa začal ešte počas toho, ako bývalý futbalista tvoril pár s jeho dlhoročnou partnerkou Shakirou. Mladá Španielka sa prakticky zo dňa na deň stala jednou z najznámejších mileniek sveta a poriadne vyžrať jej to dala aj samotná kolumbijská speváčka.

Momentálne to však vyzerá tak, že to táto dvojica myslí naozaj vážne. Podľa španielskych médii, na ktoré sa odvoláva napríklad Daily Mail, už dokonca Piqué svoju priateľku požiadal o ruku. A tá povedala áno!

„Gerard Piqué a Clara Chia budú mať svadbu. Obaja urobili toto dôležité rozhodnutie. Takisto plánovali aj to, kedy bude ideálny moment k tomu, aby to oznámili aj verejne. Urobia to počas dôležitého dňa, kedy bude mať svadbu jeho brat Marc. Ten si 24. júna zoberie svoju dlhoročnú priateľku Mariu," povedal zdroj.

Vyzerá to teda tak, že Shakira aj Piqué definitívne zabudli na ich bolestivý rozchod. Kým športovca čaká zrejme čoskoro svadba, hudobníčka má podľa posledných informácii veľmi blízko k pilotovi F1 Lewisovi Hamiltonovi.