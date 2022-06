ŠOK! Krach vzťahu Shakiry a Piquého: Načapala ho v posteli s inou a... VYKOPLA ho z domu!

BARCELONA - Vyzerá to tak, že vzťah latinskoamerickej hviezdy Shakiry (45) a úspešného futbalistu Gerarda Piquého (35) sa po 12 rokoch chýli ku svojmu koncu. Na verejnosť sa totiž dostali šokujúce informácie, že športovec bol svojej partnerke neverný... A čo je horšie, v posteli s inou ho načapala priamo speváčka!

Obranca Barcelony Gerard Piqué a speváčka Shakira žili v harmonickom vzťahu celých 12 rokov a vzišli z neho dve krásne deti. Najnovšie informácie však hovoria o tom, že sa ich láska otriasa v základoch, dokonca sa skloňuje aj slovo rozchod.

Futbalista mal byť totiž blondínke neverný. No čo je horšie, nejde len o fámy, o ktorých sa Shakira dopočula "cez tri ruky"... Ona sama ho vraj načapala v posteli s inou ženou.

O tom, že medzi slávnym párom niečo nie je v poriadku, informovali svetové médiá už pred časom. Vtedy si susedia všimli, že futbalista žije vo svojom staromládeneckom byte v Barcelone. Tam sa mal presťahovať po tom, čo ho speváčka vyhodila z ich spoločného domu.

No zdá sa, že si Gerard bývanie bez partnerky aj patrične užíva. Podľa denníka El Periodico mal totiž so spoluhráčom Riuim Puigom navštíviť niekoľko nočných klubov, kde ho v dobrej a odviazanej nálade videli s viacerými ženami.

Galéria fotiek (3) Shakira

Zdroj: Instagram

Problémy vo vzťahu slávneho páru si všimli aj pozorní fanúšikovia. Kedysi totiž speváčka svoj profil na sociálnej sieti doslova zásobovala zamilovanými fotkami s Gerardom. No v posledných mesiacoch akoby sa po ňom zľahla zem.

A jej posledná pesnička Te Felicito bola už len potvrdením týchto špekulácií. V nej okrem iného spieva: „Varovali ma, ale nepočúvla som, uvedomila som si, že tvoja je falošná. Bola to tá kvapka, ktorá pretiekla cez pohár. Nehovor mi, že ťa to mrzí. Zdá sa to byť úprimné, ale poznám ťa dobre a viem, že klameš.“