Mediálna VOJNA hviezd Beverly Hills 90210: Verejne na seba KYDAJÚ… Kvôli synovi!

Brian Austin Green a Vanessa Marcil sa spoznali vďaka seriálu Beverly Hills 9010. Začali spolu chodiť v roku 1999, o tri roky neskôr sa im narodil syn Kassius... No rodinná idylka im vydržala len zopár mesiacov a v roku 2003 dvojica išla od seba. Odvtedy sa o syna starali síce spoločne, no už ako rozídený pár.

Aj keď herečka po rokoch tvrdí niečo iné. Na sociálnej sieti Instagram totiž napísala niečo, čo jej bývalého poriadne vytočilo. „Neboli sme a nie sme spolurodičmi. Vychovávala som svojho syna sama,“ uviedla v odpovedi na otázku od fanúšika. To, samozrejme, nemohlo zostať bez Brianovej reakcie a svojej ex poriadne naložil.

„Takže, ani vám nemôžem opísať, aké frustrujúce je čítať pokračujúce klamstvá od 50+ ročnej ženy na sociálnych médiách, ako keby bola ešte na strednej škole,“ napísal vytočený herec. „Nikdy v živote nebola niekým, kto by chodil na prechádzky. Rozhovor je lacný,“ pokračoval a ďalej spomenul aj svoju ex Megan Fox, s ktorou má 3 deti.

„Megan a ja sme sa išli potrhať, aby sme Kassovi poskytli pekné detstvo, pretože jeho matka tam bola len zriedka. Predpokladám, že preto o ňom teraz toho toľko zverejňuje. Kedy skrátka odíde preč,“ napísal Green. Nie je to pritom prvýkrát, čo sa expartneri takto verejne pohádali. Nie je to tak dávno, čo herec vyvracal tvrdenia svojej ex, že "strávil roky tým, že ju hnal pred súd a žiadal o výživné na ich dieťa."