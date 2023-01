Hviezdny herec roky čelí obvineniam, že si k svalom pomáha steroidmi: Kritikom poslal jasný odkaz!

Austrálsky herec patrí medzi hercov, ktorých netreba veľmi predstavovať. Zahral si v mnohých počinoch, za film Bedári si dokonca vyslúžil nomináciu na Oscara a mnohým sa vryl do pamäte vďaka stvárneniu komiksového hrdinu Wolverina.

Galéria fotiek (8) Wolverine

Zdroj: cinemart

Jackman sa v tejto úlohe objavil celkovo 9-krát a vždy kvôli nej musel nabrať poriadne množstvo svalov. Niektorí fanúšikovia ho však obvinňovali, že si k svojej forme dopomohol steroidmi. V najnovšom rozhovore v televíznom program Who's Talking To Chris Wallace? prezradil, ako to v skutočnosti bolo.

„Nikdy som nebral steroidy. Milujem svoju prácu a milujem Wolverina, ale nikdy by som nič také neužíval, pretože viem, aké vedľajšie účinky to má. Do formy som sa dostal klasickým spôsobom," povedal Jackman, ktorý následne opísal to, ako sa dopracoval k svalnatej postave. Okrem náročného cvičenia si pomáhal aj stravou.

„Jedol som hrozne veľa kuracieho mäsa. Ospravedlňujem sa všetkým vegánom, vegetariánom a všetkým kurencom na svete. Ak má božstvo niečo spoločné s kurencami, tak mám veľký problém," povedal slávny herec.