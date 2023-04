Nočná mora Hugha Jackmana opäť ožíva: Ďalšie nálezy na nose... Takto všetkých varuje pred RAKOVINOU!

SYDNEY - Svojich fanúšikov poriadne vystrašil. Austrálsky herec Hugh Jackman (54) v minulosti niekoľkokrát bojoval s rakovinou kože. Podľa jeho slov je možné, že sa táto nebezpečná choroba do jeho života vrátila opäť. Umelec to prezradil vo videu, ktoré zdieľal na svojich sociálnych sieťach.

Hugh Jackman v minulosti o svojich problémoch s rakovinou kože hovoril úplne otvorene. Toto zákerné ochorenie prekonal vo svojom živote už niekoľkokrát a dlhodobo sa snaží zvýšiť povedomie o tomto type rakoviny.

Galéria fotiek (9) Hugh Jackman

Zdroj: SITA

Svojich fanúšikov na sociálnej sieti Instagram aktuálne informoval, že ho možno tento náročný boj čaká opäť. Lekárka si totiž všimla na jeho nose niečo, čo by podľa nej mohol byť bazalióm. Ten patrí medzi najrozšírenejšie kožné nádory.

„Zdravím vás. Chcel som, aby ste to počuli odo mňa, pre prípad, že by ma niekto uvidel na ulici alebo kdekoľvek. Mám za sebou dve biopsie. Bol som za doktorkou Iron, ktorá je úžasná. Všimla si dve veci, ktoré môžu, ale aj nemusia byť bazalióm. Výsledok zistím v priebehu dvoch, troch dní a budem vás informovať. Pripomínam, že bazalióm je vo svete rakoviny kože najmenej nebezpečný. Chcel by som využiť túto príležitosť k tomu, aby som vám pripomenul, že sa blíži leto a treba si dávať pozor na slnko. Používajte opaľovacie krémy. Toto všetko je dôsledok vecí, ktoré som robil pred 25-timi rokmi. Prosím, dávajte si na seba pozor," povedal herec.