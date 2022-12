Slávna speváčka (60) si vyrobila PORIADNU HANBU: Chcela vyzerať mladistvo, ale... Juj, toto je TRAPAS!

Paula Abdul si získala celosvetovú slávu na konci 80-tych a začiatkom 90-tych rokov, keď sa presadila ako speváčka. Mladší fanúšikovia ju môžu poznať ako porotkyňu talentových súťaží, keďže zasadla do porotcovského kresla v súťažiach, ako sú napríklad American Idol či X Factor.

Galéria fotiek (10) Paula Abdul

Zdroj: SITA

Najnovšie si však vyrobila poriadnu hanbu. Na svojom profile na sociálnej sieti Instagram totiž zverejnila fotky z vianočnej párty, na ktorej sa okrem nej objavili aj Heidi Klum, Jaclyn Smith či dcéra organizátorky tejto oslavy Paris Hilton.

Vzhľad známej speváčky však spôsobil poriadnu búrku komentárov. Na fotkách totiž pôsobí, ako by mala o desiatky rokov menej. To si samozrejme všimli aj jej fanúšikovia, ktorí ju obvinili z toho, že si k mladistvému vzhľadu dopomohla využitím moderných technológii.

„Naozaj tomu nerozumiem. Každý vie, ako v skutočnosti vyzeráš. Množstvo úprav, ktoré si použila, je evidentné," napísal jeden z nich. „Vyzeráš tu ako úplne iná osoba," doplnil ďalší komentujúci. „Mala by si mať dostatok hrdosti na to, aby si zostarla s pôvabom. Na čo potrebuješ tieto extrémne filtre? Mladým dievčatám dávaš pocit, že potrebujú filtre na to, aby boli krásne a že nemôžu byť hrdé na to, ako vyzerajú. A to je veľmi, veľmi smutné," pridal sa ďalší. Čo vy na to? Tiež si mysltíte, že to Paula s grafickými úpravami prehnala?!