NAJHORŠIE vystúpenie všetkých čias? Talianska speváčka DOVRZALA hymnu… Rozplakala sa a ospravedlnila!

Galéria fotiek (3) Talianska speváčka Ellynora úplne dovrzala britskú hymnu.

Zdroj: Channel 4

NEAPOL - Mohol to byť najvýraznejší moment jej kariéry... A vlastne aj bol. No nie v tom pozitívnom zmysle slova. Mladá talianska speváčka Ellynora (28) vystúpila pred plným štadiónom v Neapole pred kvalifikačným zápasom na Euro 2024. No britskí diváci sa nestačili čudovať. Hymnu Spojeného kráľovstva God Save The King totiž tak dovrzala, že sa nakoniec rozplakala a všetkým ospravedlnila!