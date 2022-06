Kedysi valcovala hitparády, dnes... Má 60 a je to stále poriadna šupa!

Paula Abdul, rodená Paula Julie Abdul, sa narodila 19. júna 1962 v San Fernando Valley. Mala sedem rokov, keď začala účinkovať v miestnych divadelných súboroch. Vyštudovala tanec a venovala sa mu aj profesionálne. Urobila tanečné choreografie do niektorých videoklipov skladieb Michaela Jacksona.

V júni 1988 vyšiel jej debutový album Forever Your Girl, ktorý sa dostal na prvé miesto. V auguste 1988 vyšiel jej prvý singel Knocked Out. Vo februári 1989 viedla prvýkrát hitparádu so skladbou Straight Up. Úspešná bola hlavne na prelome 80. a 90. rokov.

V roku 1991 dostala hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy. Na svojom konte má dnes tri štúdiové albumy a tri kompilácie. V singlovej hitparáde mala jedenásť skladieb, z nich šesť sa dostalo až na prvé miesto, okrem Straight Up aj Forever Your Girl, Cold Hearted, Opposites Attact, Rush Rush a Promise Of A New Day.

VIDEO: Paula Abdul - Rush, Rush.

Od roku 2002 sa objavovala ako porotkyňa v šou American Idol, kde pôsobila až osem sérií. Potom sa objavila v jednej sérii istej tanečnej šou, neskôr sa posadila do poroty X Factoru. Hosťovala aj ako porotkyňa v šou Dancing with the stars.

Paula patrí medzi tie ženy, ktoré sa riadia heslom, že vek je len číslo. Udržiava sa v skvelej kondícii a aj s pribúdajúcimi rokmi je očarujúca. Veď, povedzte úprimne, tipovali by ste jej šesťdesiatku?!

Galéria fotiek (9) Paula Abdul

